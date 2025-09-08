logo
Najavljeno postavljanje novih stajališta i štandova u Banjaluci (FOTO)

Najavljeno postavljanje novih stajališta i štandova u Banjaluci (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da će Banjaluka dobiti nova autobuska stajališta, ali i jedinstvene štandove za uličnu prodaju, koji će dodatno uljepšati grad na Vrbasu.

Banjaluka dobija preko 50 novih autobuskih stajališta i jedinstvene štandove Izvor: Gradska uprava Banjaluka

"Nabavljamo nova autobuska stajališta koja će biti postavljena u blizini naših parkova. Zahvaljujući modernom dizajnu, ona će se savršeno uklopiti u ambijent i dodatno krasiti naše prelijepe zelene oaze. Takođe, dizajnirali smo nova autobuska stajališta za prigradske i gradske mjesne zajednice, kao i za naša sela. Ukupno preko 50 autobuskih stajališta", poručio je gradonačelnik.

Kako je istakao, uz novi izgled autobuskih stajališta, moderniji i ljepši izgled dobiće i štandovi za uličnu prodaju.

"Istovremeno, svim uličnim prodavcima kokica, kestena, lubenica i kukuruza obezbjeđujemo nove, jedinstvene štandove. Na taj način dobijamo uredniji i ljepši grad, a oni bolje uslove za rad. Banjaluka – grad koji se mijenja i raste svakim danom", rekao je gradonačelnik Stanivuković, objavljeno je na sajtu Grada.

Podsjetimo, ove najave dolaze tri mjeseca nakon što je objavljen i plan novog izgleda centra Banjaluke. Kako je tada rekao Stanivković, planirani koncept obuhvata granitno popločavanje sa motivom zmijanjskog veza kao i povećanje zelenih površina i prostora za druženje. 

Banjaluka

