Pijana državljanka Slovenije uhapšena u Banjaluci: Poršeom napravila haos, imala 2,04 promila alkohola

Državljanka Slovenije D.T. uhapšena je nakon što je noćas iza ponoći, vozeći luksuzni "porše", izazvala saobraćajku u centru Banjaluke.

Izvor: Printscreen/Instagram/Banjaluka.net

Nezgoda se dogodila pet minuta nakon ponoći u Ulici Prvog krajiškog korpusa, ispred hotela "Meriot".

D.T. je izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u tri parkirana automobila – audi, tojotu i sitroen, te oborila stub ulične rasvjete. Sva vozila pretrpjela su znatna oštećenja.

Policijskim uviđajem je utvrđeno da je imala 2,04 promila alkohola u krvi.

Zbog opasno visokog nivoa alkohola u organizmu, D.T. je odmah uhapšena, a protiv nje će biti preduzete zakonske mjere.

