Banjalučanin koji je izazvao karambol na Bulevaru nije bio pijan: Istražni organi utvrdili da je počinjen prekršaj

Autor Brankica Spasenić
1

Veliko interesovanje javnosti u Banjaluci već tri dana zaokuplja stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila 8. avgusta u večernjim satima na Bulevaru cara Dušana, a u kojoj su nasreću izbjegnute fatalne posljedice.

Banjalučanin koji je izazvao karambol na Bulevaru nije bio pijan

Snimak nesreće koji je objavljen u gotovo svim domaćim medijima ali i na društvenim mrežama izazvao je šok građana, s obzirom na to da se vidi kako vozač automobila munjevitom brzinom ulijeće u kružni tok, tzv. štipaljka, a potom nosi sve pred sobom i prevrće se. S ozbirom na frekventnost navedene lokacije, samo je pukom srećom izbjegnuta velika tragedija.

Karambol je izazvao automobil kojim je upravljao M.Ž., a alkotestiranjem je utvrđeno da nije bio pod uticaj alkohola. Konkretan uzrok nesreće se još uvijek utvrđuje.

"U konkretnom događaju radi se o prekršaju iz bezbjednosti javnog saobraćaja, a ne o krivičnom djelu", odgovorili su za Mondo iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

PU Banjaluka je neposredno nakon nesreće saopštila da je do nesreće došlo 8. avgusta na raskrsnici ulica Bulevar cara Dušana - Kninska- Vojvode Momčila oko 20.15 sati.

"Učestvovali su M.Ž. iz Banjaluke koji je uparavljao vozilom marke 'ford', N.P. iz Banjaluke sa vozilom "opel" i dva parkirana vozila marki "peugeot" i "audi". Povrijeđeni su M.Ž. i N.P. i ukazana im je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Banjaluka", saopštila je policija.

Obojica su, kako saznajemo, zadobili lake tjelesne povrede. Nakon dijagostike u Urgentnom centru UKC RS pušteni su na kućno liječenje.

Zbog velikog interesovanja javnosti, policija se i danas oglasila o ovom događaju, i potvrdili su da kod nijednog učesnika u ovoj nesreći nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.

"Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv M.Ž. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja prvenstvo prolaza i neprilagođena brzina iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nadležnom sudu", istakli su u policiji.

(Mondo)

Banjaluka saobraćaj saobraćajna nesreća

Borik

A da nije bio drogiran? Ili će još ispasti da je išao 30 na sat

