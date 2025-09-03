Stanivuković najavio niz novih projekata u Banjaluci: Javni prevoz, otvaranje vrtića, Građevinska škola... (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je danas niz novih projekata.

Kako je rekao na prvom mjestu je povećanje broja polazaka u javnom prevozu.

"Od ponedjeljka će biti 2.700 novih polazaka tokom mjeseca, prvenstveno fokusirajući se na prigradska naselja koja vode do centra. Tamo gdje su išli na sat vremena sada će ići na pola sata, čime je broj polazaka uduplan", rekao je Stanivuković.

Dodao je da se i dalje radi na reformi javnog prevoza koji treba da poveća broj putnika u prevozu, što treba da smanji broj automobila na cesti.

"U planu je da se, tamo gdje nisu, postave nova, moderna stajališta. Obnovićemo i vozni park, svi autobusi će biti iste boje i bez reklama i naziva prevoznika. Na svima će pisati BL bus. Štampaće se i nove brošure sa novim redovima vožnje, a uskoro bi sa radom trebala početi i aplikacija sa kojom ćete moći pratiti kretanje autobusa", rekao je gradonačelnik.

Najavio je i otvaranje tri novoizgrađena vrtića, kao i rušenje starog objekta Građevinske škole gdje će odmah početi izgradnja novog objekta škole.

"Nismo zaboravili ni Ugostiteljsku školu, a uskoro kreće i izgradnja Kuće predaha, gdje je bilo brojnih izazova. Brojne ulice biće obnovljene i dobiće novo ruho", rekao je Stanivuković.

