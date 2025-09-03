logo
Stanivuković najavio niz novih projekata u Banjaluci: Javni prevoz, otvaranje vrtića, Građevinska škola... (VIDEO)

Stanivuković najavio niz novih projekata u Banjaluci: Javni prevoz, otvaranje vrtića, Građevinska škola... (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je danas niz novih projekata.

Novi projekti u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je rekao na prvom mjestu je povećanje broja polazaka u javnom prevozu.

"Od ponedjeljka će biti 2.700 novih polazaka tokom mjeseca, prvenstveno fokusirajući se na prigradska naselja koja vode do centra. Tamo gdje su išli na sat vremena sada će ići na pola sata, čime je broj polazaka uduplan", rekao je Stanivuković.

Dodao je da se i dalje radi na reformi javnog prevoza koji treba da poveća broj putnika u prevozu, što treba da smanji broj automobila na cesti.

"U planu je da se, tamo gdje nisu, postave nova, moderna stajališta. Obnovićemo i vozni park, svi autobusi će biti iste boje i bez reklama i naziva prevoznika. Na svima će pisati BL bus. Štampaće se i nove brošure sa novim redovima vožnje, a uskoro bi sa radom trebala početi i aplikacija sa kojom ćete moći pratiti kretanje autobusa", rekao je gradonačelnik.

Najavio je i otvaranje tri novoizgrađena vrtića, kao i rušenje starog objekta Građevinske škole gdje će odmah početi izgradnja novog objekta škole.

"Nismo zaboravili ni Ugostiteljsku školu, a uskoro kreće i izgradnja Kuće predaha, gdje je bilo brojnih izazova. Brojne ulice  biće obnovljene i dobiće novo ruho", rekao je Stanivuković.

(MONDO)

