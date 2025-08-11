logo
Banjalučka policija uhapsila 30 osoba tokom vikenda: 19 vozača zadržano zbog teške alkoholisanosti

Autor Dušan Volaš
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su tokom vikenda 30 lica u regionalnoj akciji pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

shutterstock_535082599.jpg Izvor: Shutterstock

Tokom aktivnosti na poboljšanju stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja, sprečavanja zloupotrebe droga i održavanja javnog reda i mira alkotestiran je 4.591 vozač, od kojih su 204 isključena iz saobraćaja.

U službenim prostorijama je zbog više od 1,5 promila alkohola u krvi do otrežnjenja zadržano 19 vozača, od kojih je kod pet ustanovljeno više od dva promila alkohola.

Među sankcionisanim je i petoro mladih vozača, odnosno mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu droga sankcionisano je 25 lica, a dva lica zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Zbog prekomjerne buke i škripe prilikom startovanja vozila sankcionisana su 44 vozača, a petoro vozača zbog uznemiravanja građana bukom.

