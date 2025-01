Za vikend u Banjaluci kažnjeno 149 pijanih vozača

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sankcionisali su i isključili iz saobraćaja 149 pijanih vozača

Kod 81 vozača utvrđeno je od 0,31 do 0,8 promila alkohola u organizmu, kod 44 vozača od 0,81 do 1,5 promila alkohola, a 14 vozača je lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama do otrežnjenja zbog više od 1,5 promila alkohola.