Banjalučka policija pojačala kontrolu: Za šest dana alkotestirali više od 11.500 vozača

Banjalučka policija objavila rezultate akcije pojačane kontrole vozača koji voze pod uticajem alkohola.

Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili za samo šest dana, od 5. do 11. maja, policajci su kontrolisali i alkotestirali 11 823 učesnika u saobraćaju.

"Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisano je 275 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja. Od ukupnog broja sankcionisanih vozača 162 vozača su sankcionisana zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 78 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, 32 vozača su zadržana lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, a jedan vozač je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu", naveli su iz Policijske uprave Banjaluke.

Istakli su i da su zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana i dva „mlada vozača“, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Evidentirano je 117 ostalih prekršaja.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

