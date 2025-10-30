Epilog nesreće kod Banjaluke: Stradale dvije osobe

Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mjestu Piljagići u Mišinom Hanu kod Banjaluke.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

U udesu su učestvovali autobus i putničko vozilo, a nesreća se dogodila oko 18:20 časova na magistralnom putu M-108, piše ATV.

Na licu mjesta trenutno se vrši uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopštila je policija.

Saobraćaj na ovom dijelu puta je privremeno otežan, a nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.