Epilog nesreće kod Banjaluke: Stradale dvije osobe

Epilog nesreće kod Banjaluke: Stradale dvije osobe

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mjestu Piljagići u Mišinom Hanu kod Banjaluke.

U udesu kod Mišinog Hana poginule dvije osobe Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

U udesu su učestvovali autobus i putničko vozilo, a nesreća se dogodila oko 18:20 časova na magistralnom putu M-108, piše ATV.

Na licu mjesta trenutno se vrši uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopštila je policija.

Saobraćaj na ovom dijelu puta je privremeno otežan, a nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

