Međunarodna konferencija u Banjaluci: Traže se mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

"Put jeste uticajni faktor zbog koga dolazi do saobraćajnih nezgoda. S druge strane, imamo automobile koji imaju razne uređaje koji pomažu vozačima, ali čovjek ostaje najveći faktor nastanka saobraćajnih nezgoda"

Konferencija o bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović očekuje da se na Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" dođe do korisnih tehničkih i drugih saznanja, stručnih prijedloga i mjera koji će znatno unaprijediti bezbjednosti na putevima Srpske.

"To moramo jer smo svjedoci da svakodnevno imamo ogromne gubitke. Najmanji su oni materijalni, ali nažalost gubimo sve više mladih života na putevima. Zato su nam i potrebni ovakvi skupovi, kao i svakodnevne edukacije svih generacija", rekao je Stevanović novinarima u Banjaluci, gdje se održava konferencija.

On je naglasio da će Vlada i resorno ministarstvo, ako treba, predlagati i nova zakonska rješenja.

"Želimo da učinimo sve da unaprijedimo bezbjednost i da kretanje svih građana i učesnika u saobraćaju bude što sigurnije", naglasio je Stevanović.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Mladen Dragosav istakao je da je ovaj skup najvažniji godišnji republički događaj kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja.

"Ovo je prilika da predstavnici lokalnih zajednica i institucija, kao i razni stručnjaci, razmijene iskustva i iskoriste ih u pozitivnom smjeru", rekao je Dragosav i dodao da na konferenciji učestvuju i stručnjaci iz Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije Branko Stamatović je, između ostalog, naveo da treba graditi puteve sa najvišim standardima bezbjednosti saobraćaja.

"Put jeste uticajni faktor zbog koga dolazi do saobraćajnih nezgoda. S druge strane, imamo automobile koji imaju razne uređaje koji pomažu vozačima, ali čovek ostaje najveći faktor nastanka saobraćajnih nezgoda. Za čak više od 95 procenata ovih nezgoda odgovoran je čovek", naveo je Stamatović.

Zato su, dodao je, važne preventivne aktivnosti, edukacije, podizanje svesti građana i slično.

Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" u Banjaluci prisustvuju premijer Srpske Savo Minić i ministri u Vladi, brojni profesori, predstavnici republičkih institucija i organizacija, kao i lokalnih zajednica.

Organizatori su Ministarstvo saobraćaja i veza i Agencija za bezbjednost saobraćaja, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, Savjeta za bezbjednost saobraćaja i Evropskog savjeta za bezbjednost saobraćaja.

