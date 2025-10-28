Zabrinjavajući skok saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj: Broj poginulih porastao za 70,8%

U trećem kvartalu 2025. godine u Republici Srpskoj zabilježen je alarmantan porast broja saobraćajnih nezgoda i poginulih, pokazuju najnoviji podaci Republikog zavoda za statistiku.

Izvor: Shutterstock

Prema objavljenim podacima, broj registrovanih vozila u odnosu na isti period prošle godine je porastao za 4,3%, broj saobraćajnih nezgoda skočio je za 28,1%, a broj poginulih čak za 70,8%.

Statistički izvještaj za period od jula do septembra 2025. godine pokazuje da je na putevima Republike Srpske registrovano ukupno 144.226 vozila. Od tog broja, apsolutnu većinu čine putnički automobili (80,5%), dok su teretna vozila činila 9,5%, a priključna 4,8%.

Zabrinjava podatak o starosnoj strukturi vozila. Čak 58,5% od ukupnog broja vozila starije je od 15 godina, dok je samo 7,1% vozila starosti do pet godina. U istom periodu, prvi put je registrovano 11.467 vozila, što je za 13,6% više nego u trećem kvartalu 2024. godine. Od njih, 19% čine vozila stara do jednu godinu.

Alarmantni statistički podaci o nesrećama

Najzabrinjavajući dio izvještaja odnosi se na bezbjednost u saobraćaju. U jesenjem kvartalu 2025. godine dogodilo se 3.814 saobraćajnih nezgoda, što je za više od četvrtine više nego prethodne godine. U tim nesrećama poginula je 41 osoba (porast od 70,8%), a povrijeđeno 1.189 (blagi porast od 0,5%).

Grafikoni u izvještaju dodatno oslikavaju trendove. Tako se najveći broj nesreća sa materijalnom štetom i povrijeđenima dogodio tokom avgusta, dok je broj poginulih bio najveći u julu. Posmatrajući po danima u sedmici, petak je bio dan sa najviše saobraćajnih incidenata.