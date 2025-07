Pogoršana bezbjednost saobraćaja u Srpskoj: Zabilježeno 50 odsto više saobraćajnih nesreća

U drugom tromjesečju ove godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 50 odsto više saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period lani, potvrdio je za RTRS Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Zabrinjavajuće je što je za 50 odsto veći i broj stradalih lica. Imamo očigledno pogoršanje stanja bezbjednosti na putevima“, upozorava Radović.

Prema njegovim riječima, najčešći uzroci nezgoda ostaju isti: neprilagođena brzina, nedržanje rastojanja između vozila i – sve češće – korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje.

Govoreći o bezbjednosti saobraćajnica koje prolaze kroz planinske prevoje i klisure, Radović je istakao da zaštitne mreže na putevima u Republici Srpskoj uglavnom štite od sitnog kamenja, ali ne mogu uvijek izdržati veće odrone.

„Odroni su tokom ljetnih mjeseci sve češći, posebno kada temperature prelaze 40 stepeni. Klimatske promjene direktno utiču na njihovu učestalost“, rekao je Radović.

Ljetni mjeseci, dodaje, generalno nose veći broj nezgoda, jer se na putevima nalazi više vozila nego inače.

„Veliki broj ljudi dolazi iz inostranstva, putuje se na more, vozači su opušteniji, češće se vozi brzo, konzumira se alkohol, koristi se mobilni telefon... Sve to dovodi do nesreća“, upozorava.

Radović je podsjetio i na preventivne aktivnosti koje institucije redovno sprovode.

„Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske svake godine pokreće kampanje s ciljem povećanja bezbjednosti. Ove godine sprovodimo kampanju ‘Lako je brzinu smanjiti’, dok MUP pojačava kontrole saobraćaja. Međutim, bez lične odgovornosti vozača nema stvarne promjene – moramo ozbiljno raditi i na prevenciji“, zaključio je Radović.

