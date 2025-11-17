Za volanom sa blizu tri promila: Alkohol i ovog vikenda uzrok nesreća u Banjaluci

Na području Policijske uprave Banjaluka je tokom proteklog vikenda evidentirano 38 saobraćajnih nezgoda, od čega je kod četiri vozača utvrđeno prisustvo alkohola pri čemu je bilo i onih u stanju teškog pijanstva sa skoro tri promila alkohola u krvi.

Izvor: Shutterstock

U slijetanju sa kolovoza, sinoć u 23.40 časova u mjestu Slatina, povrijeđen je V.R. iz Laktaša koje je upravljao vozilom marke „renault”

“Utvrđeno je da je imao 2,13 g/kg alkohola u organizmu. V.R. je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske”, naveli su u policiji.

Takođe, A.G. iz Banjaluke uhapšen je juče oko 19.40 časova jer je upravljajući vozilom marke „daewoo“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći u mjestu Radinjača, a imao je 2,96 g/kg alkohola u organizmu.

“U ovoj nesreći je učestvovao i M.R. iz Banjaluke koji je upravljao vozilom „nisan“, a povrijeđene su ukupno tri osobe”, saopšteno je.

U subotu su u Banjaluci uhapšeni B.G. i N.V. iz ovog grada jer su u pijanom stanju izazvali nesreće.

Кod B.G. je utvrđeno je 1,56 g/kg, a kod N.V. 1,83 g/kg alkohola u organizmu.