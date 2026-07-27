Makron: Situacija sa požarima u Francuskoj najteža od Drugog svjetskog rata

Francuski predsjednik Emanuel Makron ocijenio je da je situacija sa požarima teža nego ikada od Drugog svjetskog rata.

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U obraćanju radnicima hitnih službi u Centru za vatrogasno-spasilačke operacije Bordoa u Žirondi, području koje je najviše pogođeno požarom na jugozapadu Francuske, Makron je rekao da je aktuelna situacija bez presedana.

Francuski predsjednik zahvalio je ljudima i zemljama koje su pomagale u operacijama gašenja i dodao da će naredne sedmice biti teške.

"Moramo biti jaki, spremni i otporni", rekao je Makron.

On je dodao da je sada prioritet sačuvati živote i da je neophodno relocirati stanovništvo, prenosi "Skaj njuz".

"Zajedno ćemo pobijediti i učinićemo sve što je u našoj moći", istakao je Makron.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je ranije danas da je u ovim požarima uništeno 116.000 hektara zemlje.