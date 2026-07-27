Nova drama u avionu zbog napuklog prozora: Posada donijela odluku o vanrednom sletanju

Avion kompanije Norwegian Air Shuttle vanredno je sletio u Beč zbog napuklog prozora tokom ljeta iz Osla ka Dubrovniku.

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Avion na letu DY1922 kompanije "Norwegian Air Shuttle" poletio je iz Osla u 6.45, a na aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40. Međutim, kako prenosi lokalni portal "Dubrovački dnevnik", tokom ljeta je napukao jedan od prozora, zbog čega je posada donijela odluku o vanrednom sletanju na Međunarodni aerodrom u Beču.

Avion je bezbjedno sletio u Beč. Radi se o Boingu 737-800, starom nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže "Dubrovački dnevnik", putnicima bi trebalo biti obezbeđeno zamjenska letelica kojom će iz Beča nastaviti putovanje ka Dubrovniku u ranim popodnevnim satima.

(Jutarnji list/MONDO)