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Prvi sertifikati za banjalučki ćevap: Pet objekata dobilo oznaku tradicionalnog specijaliteta 2

Prvi sertifikati za banjalučki ćevap: Pet objekata dobilo oznaku tradicionalnog specijaliteta

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Tri ćevabdžinice i dvije mesare u Banjaluci dobile su prve sertifikate "Garantovano tradicionalni specijalitet" (GTS), čime je potvrđeno da pripremaju autentični banjalučki ćevap u skladu sa propisanim standardima.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Grada Banjaluka Aleksandra Simić rekla je da je dodjela sertifikata nastavak podrške Gradske uprave Udruženju za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "Banjalučki ćevap", koje je nosilac procesa sertifikacije.

Ona je podsjetila da je Grad još 2024. godine pokrenuo inicijativu za zaštitu banjalučkog ćevapa, pruživši finansijsku i stručnu podršku kako bi ovaj specijalitet dobio oznaku garantovanog tradicionalnog proizvoda.

Simićeva je istakla da je cilj da svi ugostitelji koji pripremaju banjalučki ćevap prođu postupak sertifikacije, kako bi ponuda ovog specijaliteta bila ujednačena i prepoznatljiva pod GTS oznakom.

Promoter "Ćevap festa" Nebojša Kuštrinović rekao je da se banjalučki ćevap od ostalih razlikuje po ukusu, izgledu i načinu serviranja, ali i po posebnoj lepinji koja se peče u specijalnim pećima na visokim temperaturama.

Prve GTS sertifikate dobile su ćevabdžinice AD, Biljana i Obeliks, kao i mesare Kod Dule i Kod Laze.

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Tagovi

ćevapi Banjaluka zaštita

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Komentari 2

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Borik

U mesnici Kod Nove su najbolji ćevapi, ne treba im nikakav papir da bi to dokazali

KontraKuštra

Ali lepinje se ne prave u mesnicama niti roštioljnicama... kako može biti onda dio normativa koji je sertifikovan ? I da, ne kaže se mesara već mesnica.

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Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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