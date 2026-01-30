logo
Nestašica ćevapa u Njemačkoj zbog blokada graničnih prelaza: Oštrija pravila EU izazvala nezadovoljstvo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Oštrija pravila EU izazvala su blokade vozača sa Balkana, poremetila snabdjevanje u Njemačkoj i dovela do nestašice ćevapa.

Nestašica ćevapa u Njemačkoj zbog blokada graničnih prelaza Izvor: MONDO/Jelena Zimonjić Jelisavac

Oštrija pravila Evropske unije za ulazak u šengenski prostor izazvala su poremećaje u snabdevanju robom u Nemačkoj, a jedna od neočekivanih posledica je i nestašica ćevapa. Razlog su protesti vozača kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana koji su blokadama granica iskazali nezadovoljstvo novim propisima, piše njemački regionalni portal wa.de.

Posljedice blokade na granicama

Blokada, koja je počela 26. januara, izazvala je duge kolone kamiona i usporila robni saobraćaj, iako putnički saobraćaj uglavnom protiče neometano. Prevozničke firme sa Balkana upozoravaju da im nova pravila ozbiljno otežavaju poslovanje u međunarodnom transportu, a posljedice se već osjećaju u Njemačkoj, posebno u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Velike njemačke kompanije koje uvoze robu sa Balkana suočavaju se sa smanjenim isporukama. Jedna od pogođenih firmi je Hanex GmbH iz Paderborna, gdje su potvrdili da je zbog zastoja na granicama već došlo do nestašice ćevapčića i drugih balkanskih proizvoda popularnih u Njemačkoj. U firmi se nadaju brzoj normalizaciji snabdjevanja, što zavisi od potpunog prekida blokade.

Zahtjevi vozača i odgovor EU

Vozači kamiona traže izmjenu svog statusa kako ih u Evropskoj uniji ne bi tretirali kao turiste, već kao profesionalce. Ključni zahtjev je izuzimanje od pravila koje ograničava boravak u šengenskom prostoru na najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Evropska komisija priznala je postojanje problema i predstavila rješenje. Prema prijedlogu, vozači kamiona, ali i sportisti i umjetnici na turnejama, dobili bi poseban status koji bi im omogućio produženi boravak u Šengenu. Najavljeno je da bi odluka mogla biti usvojena tokom ove godine.

Postepeni prekid protesta

Prijedlog Evropske komisije podstakao je vozače kamiona iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije da juče prekinu blokade. Njihovi kolege iz Srbije i Bosne i Hercegovine prvobitno su odlučili da nastave protest, ali su i srpski prevoznici danas objavili prekid blokade graničnih prelaza.

I pored toga, očekuje se da će nestašica ćevapčića i drugih proizvoda trajati dok se lanci snabdjevanja potpuno ne normalizuju.

 (N1/MONDO)

