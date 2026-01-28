Pronađeno rješenje za kamiondžije iz Srbije i regiona: Evropska unija ukida sporno pravilo o boravku vozača

Evropska unija bi mogla da ukine pravilo 90/180 dana boravka u Šengen zoni za vozače teretnih kamiona iz trećih zemalja.

Evropska unija bi u četvrtak 29. januara trebalo da predstavi novu strategiju vizne politike koja bi mogla da riješi pitanje vozača teretnih vozila iz trećih zemalja koji ulaze u prostor Šengena, prenosi "Telegraf" saznanje "Tanjuga".

Očekuje se da bi vozači iz regiona koji blokiraju od ponedjeljka 26. januara teretne granične terminale da budu izuzeti od pravila 90/180 dana boravka u Šengen zoni.

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokiraju već tri dana teretni saobraćaj na prelazima sa zemljama Šengena. Blokirani su teretni prelazi Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina, Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare i alternativni prelazi sa Bugarskom Mokranje i Ribarci.

