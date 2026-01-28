logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ogromna šteta za ekonomiju": Unija poslodavaca RS pozvala na prekid blokade granica

"Ogromna šteta za ekonomiju": Unija poslodavaca RS pozvala na prekid blokade granica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Unija poslodavaca Republike Srpske pozvala je organizatore na hitan prekid blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa EU, s obzirom na ogromnu štetu koju trpe ekonomije regiona zbog nemogućnosti transporta.

Srn2026-1-26_137749_0.jpg Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iz Unije navode da podržavaju legitimna nastojanja transportnih organizacija i kompanija iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije koje su blokadom graničnih prelaza prema EU ukazale na neophodnost hitnih rješenja za problem boravka profesionalnih vozača u Uniji.

"Ograničenja koja proizilaze iz postojećih pravila o boravku profesionalnih vozača u EU ozbiljno ugrožavaju održivost međunarodnog drumskog saobraćaja i stavljaju vozače i kompanije iz regiona u neravnopravan položaj. Istovremeno, neophodno je jasno ukazati na veliku ekonomsku štetu koju uzrokuju blokade graničnih prelaza, kako za transportni sektor, tako i za ukupnu ekonomiju, izvoznike, proizvođače i krajnje potrošače", saopšteno je iz Unije poslodavaca Srpske.

Imajući u vidu složenost problema, kao i izostanak rješenja, iz Unije predlažu da Savjet ministara inicira hitno formiranje regionalne krizne grupe sastavljene od najviših predstavnika zemalja regiona s ciljem da zajednički nastupe prema relevantnim institucijama EU i na kvalitetniji način adresiraju probleme i njihovo moguće rješenje.

"Pozivamo nadležne institucije EU na proaktivniji i fleksibilniji pristup rješavanju ovih problema s ciljem da se omogući tranportnim radnicima da borave i rade u Uniji pod uslovima koji im ne ugrožavaju osnovno ljudsko pravo - pravo na rad", navodi se u saopštenju.

Iz Unije poslodavaca podsjećaju na ključne postulate EU koji se odnose na slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala s ciljem rješavanja ove situacije, ali i na značaj postizanja pozitivnog rješenja po ukupne procese pristupanja zemalja kandidata EU.

Blokade regionalnih graničnih prelaza za teretna vozila prema zemljama zone Šengena počele su prije dva dana, a dozvoljen je prolaz kamiona sa lijekovima, živim životinjama i eksplozivnim materijama.

Blokade se nastavljaju u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, između ostalog, zbog evropskih pravila prema kojima se profesionalni vozači u zemljama Šengena tretiraju kao migranti.

Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je juče da je šteta od blokada teretnog saobraćaja na prelazima sa EU za ekonomije zapadnog Balkana 100 miliona evra svakog dana.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Unija poslodavaca blokada granice prevoznici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ