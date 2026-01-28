"Ogromna šteta za ekonomiju": Unija poslodavaca RS pozvala na prekid blokade granica

Unija poslodavaca Republike Srpske pozvala je organizatore na hitan prekid blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa EU, s obzirom na ogromnu štetu koju trpe ekonomije regiona zbog nemogućnosti transporta.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iz Unije navode da podržavaju legitimna nastojanja transportnih organizacija i kompanija iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije koje su blokadom graničnih prelaza prema EU ukazale na neophodnost hitnih rješenja za problem boravka profesionalnih vozača u Uniji.

"Ograničenja koja proizilaze iz postojećih pravila o boravku profesionalnih vozača u EU ozbiljno ugrožavaju održivost međunarodnog drumskog saobraćaja i stavljaju vozače i kompanije iz regiona u neravnopravan položaj. Istovremeno, neophodno je jasno ukazati na veliku ekonomsku štetu koju uzrokuju blokade graničnih prelaza, kako za transportni sektor, tako i za ukupnu ekonomiju, izvoznike, proizvođače i krajnje potrošače", saopšteno je iz Unije poslodavaca Srpske.

Imajući u vidu složenost problema, kao i izostanak rješenja, iz Unije predlažu da Savjet ministara inicira hitno formiranje regionalne krizne grupe sastavljene od najviših predstavnika zemalja regiona s ciljem da zajednički nastupe prema relevantnim institucijama EU i na kvalitetniji način adresiraju probleme i njihovo moguće rješenje.

"Pozivamo nadležne institucije EU na proaktivniji i fleksibilniji pristup rješavanju ovih problema s ciljem da se omogući tranportnim radnicima da borave i rade u Uniji pod uslovima koji im ne ugrožavaju osnovno ljudsko pravo - pravo na rad", navodi se u saopštenju.

Iz Unije poslodavaca podsjećaju na ključne postulate EU koji se odnose na slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala s ciljem rješavanja ove situacije, ali i na značaj postizanja pozitivnog rješenja po ukupne procese pristupanja zemalja kandidata EU.

Blokade regionalnih graničnih prelaza za teretna vozila prema zemljama zone Šengena počele su prije dva dana, a dozvoljen je prolaz kamiona sa lijekovima, živim životinjama i eksplozivnim materijama.

Blokade se nastavljaju u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, između ostalog, zbog evropskih pravila prema kojima se profesionalni vozači u zemljama Šengena tretiraju kao migranti.

Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je juče da je šteta od blokada teretnog saobraćaja na prelazima sa EU za ekonomije zapadnog Balkana 100 miliona evra svakog dana.

(Srna)