Vozači kamiona započinju protest: Blokada graničnih prelaza u cijelom regionu

Na teretnim graničnim prelazima sa EU za danas su najavljeni regionalni protesti transportnog sektora zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u zemlje EU.

Izvor: Shuttershtock

Protesti su zakazani u podne, a najavljeno je učešće vozača iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je Srni ranije da danas trećina vozača iz BiH, odnosno regiona, neće moći da uđe u EU .

"Prava je riječ da je EU svojim pravilima za ulazak i boravak na teritoriji zemalja Šengena blokirala BiH i zemlje regiona", rekao je Peulić.

Od Savjeta ministara, te vlasti zemalja regiona, prevoznici očekuju da zajedno sa nadležnima u EU nađu rješenje za postojeći problem.

Iz Konzorcijuma "Logistika" ranije je saopšteno da tokom protesta neće biti omogućen ulaz ni izlaz teretnih vozila prema državama članicama EU, uključujući i tranzitni transport u tom pravcu, osim za potrebe medicinske zaštite, vojne jedinice i živih životinja.

Strah od kazni, deportacija i zabrane ulaska u Šengen

Kako navode organizatori iz regiona, cilj protesta je da se javnost upozna sa problemima transportnog sektora i da se pokrene dijalog sa nadležnim evropskim institucijama.

Profesionalni vozači ističu da se suočavaju sa realnim rizikom da budu novčano kažnjeni, uhapšeni, deportovani ili da im se zabrani ulazak u Šengensku zonu, iako obavljaju redovan posao u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Evropska komisija: Pravila su jasna

Povodom najavljenog protesta, portparol Evropske komisije izjavio je da Komisija pažljivo prati situaciju i da je u kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana.

On je naveo da su pravila boravka u Šengenskom prostoru jasna, kao i da EES sistem ne uvodi nova ograničenja u vezi sa trajanjem kratkog boravka, već ima za cilj bolju primjenu postojećih pravila i sistematsko otkrivanje nepravilnosti.

"Odluka o eventualnim nasumičnim graničnim kontrolama je na državama članicama koje čuvaju spoljne granice EU, a ne na Evropskoj komisiji", rekao je portparol.

Hitni apel Briselu: Uključile se privredne institucije

Uoči današnjih blokada, prema saznanjima "Blic Biznisa", upućen je hitan apel Briselu kako bi se problem riješio prije dalje eskalacije i mogućeg prekida lanaca snabdijevanja i uvoza robe, uključujući osnovne namirnice.

Početak blokade najavljen je u 12.00 časova kada će biti zaustavljeni svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena.