logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uoči protesta 26. januara: Prevoznici pozivaju privredu na zajedničku borbu

Uoči protesta 26. januara: Prevoznici pozivaju privredu na zajedničku borbu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Konzorcijum "Logistika BiH" saopštila je da najavljeni protest profesionalnih vozača nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema, jer drumski transport predstavlja osnovu funkcionisanja lanaca snabdijevanja BiH i regiona.

Kamioni Izvor: Shutterstock

Iz Konzorcijuma pozivaju udruženja poslodavaca, izvozne i uvozne kompanije, privredne komore i sektorska udruženja, da se aktivno uključe i javno podrže zahtjeve za zaštitu prava profesionalnih vozača, jer je to ujedno i zaštita interesa realnog sektora i privrede BiH.

"Bez obzira da li govorimo o uvoznim tokovima /sirovine, energenti, repromaterijal/, izvoznim /industrijski i poljoprivredni proizvodi/, uzvodnim ili nizvodnim logističkim procesima, ne postoji realna i brza zamjena za drumski transportn", navode iz Konzorcijuma.

U saopštenju se ističe da eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih drumskih prevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta.

Iz Kozorcijuma ukazuju da će u slučaju poremećaja lanaca snabdijevanja i primoranog oslanjanja na alternativna rješenja doći do povećanja troškova transporta i do 70 odsto u odnosu na postojeće cijene drumskog prevoza, dok domaći izvoznici i uvoznici postaju taoci ucjena kroz cijenu i dostupnost kapaciteta, a strani operateri i posrednici preuzimaju kontrolu nad tržištem, bez obaveze dugoročne stabilnosti.

"Drugim riječima, gubitak domaćih prevoznika znači gubitak kontrole nad sopstvenim lancima snabdijevanja", naglašavaju iz Konzorcijuma i dodaju da domaći drumski prevoznici, poslodavci, izvoznici i uvoznici dijele iste ciljeve, zavise jedni od drugih, snose zajedničke posljedice institucionalnog nečinjenja.

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavio je u ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici protest BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ