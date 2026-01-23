Uoči protesta 26. januara: Prevoznici pozivaju privredu na zajedničku borbu

Konzorcijum "Logistika BiH" saopštila je da najavljeni protest profesionalnih vozača nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema, jer drumski transport predstavlja osnovu funkcionisanja lanaca snabdijevanja BiH i regiona.

Izvor: Shutterstock

Iz Konzorcijuma pozivaju udruženja poslodavaca, izvozne i uvozne kompanije, privredne komore i sektorska udruženja, da se aktivno uključe i javno podrže zahtjeve za zaštitu prava profesionalnih vozača, jer je to ujedno i zaštita interesa realnog sektora i privrede BiH.

"Bez obzira da li govorimo o uvoznim tokovima /sirovine, energenti, repromaterijal/, izvoznim /industrijski i poljoprivredni proizvodi/, uzvodnim ili nizvodnim logističkim procesima, ne postoji realna i brza zamjena za drumski transportn", navode iz Konzorcijuma.

U saopštenju se ističe da eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih drumskih prevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta.

Iz Kozorcijuma ukazuju da će u slučaju poremećaja lanaca snabdijevanja i primoranog oslanjanja na alternativna rješenja doći do povećanja troškova transporta i do 70 odsto u odnosu na postojeće cijene drumskog prevoza, dok domaći izvoznici i uvoznici postaju taoci ucjena kroz cijenu i dostupnost kapaciteta, a strani operateri i posrednici preuzimaju kontrolu nad tržištem, bez obaveze dugoročne stabilnosti.

"Drugim riječima, gubitak domaćih prevoznika znači gubitak kontrole nad sopstvenim lancima snabdijevanja", naglašavaju iz Konzorcijuma i dodaju da domaći drumski prevoznici, poslodavci, izvoznici i uvoznici dijele iste ciljeve, zavise jedni od drugih, snose zajedničke posljedice institucionalnog nečinjenja.

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavio je u ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.

(Srna)