Ministarstvo saobraćaja RS podržalo zahtjeve Konzorcijuma „Logistika BiH“

Ministarstvo saobraćaja i veza RS podržalo je zahtjeve Konzorcijuma "Logistika BiH" koji se odnose na zaštitu prava profesionalnih vozača i očuvanje funkcionisanja sektora drumskog transporta, kao jednog od ključnih nosilaca privredne aktivnosti.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Aktuelna dešavanja u sektoru drumskog transporta predstavljaju ozbiljan institucionalni i privredni problem, koji direktno pogađa profesionalne vozače i prevozničke kompanije iz Republike Srpske i BiH, te ugrožavaju nesmetano funkcionisanje lanaca snabdijevanja i ukupnu privrednu aktivnost", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Srpske.

Iz Ministarstva ističu da daju podršku zahtjevima Konzorcijuma "Logistika BiH" koji se odnose na hitno obezbjeđivanje jasnog, jedinstvenog i nediskriminatornog tumačenja statusa profesionalnih vozača u državama EU, kao i na institucionalno djelovanje usmjereno ka zaštiti prava na rad i pravne sigurnosti domaćih prevoznika.

"Smatramo da je neophodno da nadležne institucije na nivou BiH, u koordinaciji sa entitetskim organima, hitno i bez odlaganja intenziviraju institucionalni dijalog sa Evropskom komisijom i relevantnim evropskim tijelima, s ciljem sprečavanja dalje pravne nesigurnosti i štetnih posljedica po transportni sektor i privredu u cjelini", dodaje se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva navode da ostaje opredijeljeno za konstruktivan dijalog, zaštitu domaćih prevoznika i profesionalnih vozača, te za rješenja koja će biti u skladu sa evropskim standardima, ali i principima pravičnosti, jednakog tretmana i poštovanja prava na rad.

"U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izražava spremnost da aktivno učestvuje u koordinaciji i podršci inicijativama koje vode ka trajnom i održivom rješenju ovog pitanja", dodaje se u saopštenju.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavljeno je da će sutra početi regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima sa EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.