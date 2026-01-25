logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministarstvo saobraćaja RS podržalo zahtjeve Konzorcijuma „Logistika BiH“

Ministarstvo saobraćaja RS podržalo zahtjeve Konzorcijuma „Logistika BiH“

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Ministarstvo saobraćaja i veza RS podržalo je zahtjeve Konzorcijuma "Logistika BiH" koji se odnose na zaštitu prava profesionalnih vozača i očuvanje funkcionisanja sektora drumskog transporta, kao jednog od ključnih nosilaca privredne aktivnosti.

7.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Aktuelna dešavanja u sektoru drumskog transporta predstavljaju ozbiljan institucionalni i privredni problem, koji direktno pogađa profesionalne vozače i prevozničke kompanije iz Republike Srpske i BiH, te ugrožavaju nesmetano funkcionisanje lanaca snabdijevanja i ukupnu privrednu aktivnost", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Srpske.

Iz Ministarstva ističu da daju podršku zahtjevima Konzorcijuma "Logistika BiH" koji se odnose na hitno obezbjeđivanje jasnog, jedinstvenog i nediskriminatornog tumačenja statusa profesionalnih vozača u državama EU, kao i na institucionalno djelovanje usmjereno ka zaštiti prava na rad i pravne sigurnosti domaćih prevoznika.

"Smatramo da je neophodno da nadležne institucije na nivou BiH, u koordinaciji sa entitetskim organima, hitno i bez odlaganja intenziviraju institucionalni dijalog sa Evropskom komisijom i relevantnim evropskim tijelima, s ciljem sprečavanja dalje pravne nesigurnosti i štetnih posljedica po transportni sektor i privredu u cjelini", dodaje se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva navode da ostaje opredijeljeno za konstruktivan dijalog, zaštitu domaćih prevoznika i profesionalnih vozača, te za rješenja koja će biti u skladu sa evropskim standardima, ali i principima pravičnosti, jednakog tretmana i poštovanja prava na rad.

"U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izražava spremnost da aktivno učestvuje u koordinaciji i podršci inicijativama koje vode ka trajnom i održivom rješenju ovog pitanja", dodaje se u saopštenju.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavljeno je da će sutra početi regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima sa EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici Vlada RS Ministarstvo saobraćaja i veza RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ