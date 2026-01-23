Minić: Odluka Ustavnog suda ne utiče na odluke ranije Vlade

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da posljednja odluka Ustavnog suda BiH ne može uticati na odluke ranije Vlade i da građani u Srpskoj ne treba da brinu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Ovo je jedan nonsens u pravu, izlazak van ovlaštenja i granica pogotovo ovakvog suda ali to nema nikakve veze niti može uticati na odluke Vlade", rekao je Minić.

Minić je ponovio da Ustavni sud BiH uopšte ne može da raspravlja o ustavnosti Vlade Republike Srpske, što je svima jasno.

"Ustavni sud je raspravljao iako nije bio za to nadležan, izašao je van granica ustavnosti. Ovo je politička odluka. Nikada do sada nije o tome raspravljao", rekao je Minić.

Ukazao je da građani Republike Srpske nemaju razloga za brigu, a i da oni koji joj misle loše nemaju razloga za radost.

"Ovo je politička borba. Idemo svaki put korak naprijed. Imamo Vladu, imamo institucije, sve funkcioniše, nemamo razloga za brigu", istakao je Minić.

Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku da Milorad Dodik, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, nije imao mandat da predloži Sava Minića za sastav Vlade RS koja je konstituisana 2. septembra 2025. godine.