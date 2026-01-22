logo
Zeleno svjetlo za novu Vladu Srpske: Odluka objavljena u Službenom glasniku, slijedi primopredaja dužnosti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

"Službeni glasnik Republike Srpske" objavio je danas odluku o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.

U Službenom glasniku objavljena odluka o izboru nove Vlade RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku".

Vlada Republike Srpske, koju vodi premijer Savo Minić, izabrana je na posebnoj sjednici Narodne skupštine u nedjelju, 18. januara.

Draga Mastilović izabran je za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Radan Ostojić za mninistra rada i boračko-invlidske zaštite, Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva.

Nedžad Ned Puhovac novi je ministara trgovine i turizma, a Irena Ignjatović ministar za porodicu, omladinu i sport.

Funkciju ministra finansija i dalje obavlja Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, a energetike i rudarstva Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite je Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, a ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak i uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.

Nakon objavljivanja odluke u "Službenom glasniku" stvoreni su uslovi da se izvrši primopredaja. 

(Srna)

