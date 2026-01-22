logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klub Bošnjaka: Nema veta na izbor nove Vlade RS

Klub Bošnjaka: Nema veta na izbor nove Vlade RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije postigao konsenzus o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odlluku o izboru nove Vlade Republike Srpske, izjavio je predsjednik ovog kluba Alija Tabaković.

Nema veta na izbor nove Vlade RS Izvor: SRNA/Milomir Savić

Tabaković je naveo da je delegat Dževad Mahmutović bio uzdržan, za pokretanje veta bila su četiri delegata, a protiv tri delegata iz reda srpskih partija.

On je rekao da je jedan od delegata tražio da se obrate Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti ovlaštenja vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske u vezi sa imenovanjem mandatara, kao i Vlade Republike Srpske. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS Bošnjaci

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ