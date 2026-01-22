Klub Bošnjaka: Nema veta na izbor nove Vlade RS

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije postigao konsenzus o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odlluku o izboru nove Vlade Republike Srpske, izjavio je predsjednik ovog kluba Alija Tabaković.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

Tabaković je naveo da je delegat Dževad Mahmutović bio uzdržan, za pokretanje veta bila su četiri delegata, a protiv tri delegata iz reda srpskih partija.

On je rekao da je jedan od delegata tražio da se obrate Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti ovlaštenja vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske u vezi sa imenovanjem mandatara, kao i Vlade Republike Srpske.

