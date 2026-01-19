Minić i dio ministara položili crkvenu zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja (FOTO/VIDEO)

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri pravoslavne vjeroispovijesti iz novoizabrane Vlade RS danas su položili crkvenu zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon što je nova vlada prethodne večeri izabrana u Narodnoj skupštini.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je pojasnio da je riječ o činu koji nije bio obavezan, te da su crkvenu zakletvu položili samo ministri koji su to željeli.

„To je nekada bila tradicija, a sa duhovne strane je to i korisno“, rekao je Minić novinarima.

Premijer je zahvalio narodnim poslanicima koji su sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržali izbor nove vlade, ocijenivši taj proces kao politički zreo i stabilan.

Prema njegovim riječima, formiranje nove vlade predstavlja „dobar politički potez i ispravan manevar“, te pokazuje zrelost SNSD-a i koalicionih partnera.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu vladu tokom noći, a u odnosu na prethodni saziv imenovano je pet novih ministara.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.