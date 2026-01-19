logo
Premijer Minić nastavlja sa presedanima: Zakletva nove Vlade u Hramu Hrista Spasitelja

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavlja sa neobičnim praksama. Nakon što je nedavno podnio ostavku na funkciju premijera i odmah se imenovao za novog mandatara, Minić je juče na posebnoj sjednici Narodne skupštine imenovan za predsjednika Vlade.

Zakletva Vlade RS u Hramu Hrista Spasitelja Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je sinoć, zajedno sa članovima novoizabrane vlade, položio svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini, čime je formalno konstituisan 19. saziv Vlade RS.

Danas će, zajedno sa članovima novoizabrane Vlade, položiti zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, saopšteno je iz Vlade, uz poziv za prisustvo medija. Ova praksa odstupa od uobičajenih protokola.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske noćas je izabrala novu Vladu RS na čelu sa Savom Minićem. U novom sazivu Vlade pet je novih ministara, među kojima su Draga Mastilović za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Radan Ostojić za rad i boračko-invalidsku zaštitu, Radenko Bubić za privredu i preduzetništvo, Nedžad Ned Puhovac za trgovinu i turizam i Irena Ignjatović za porodicu, omladinu i sport.

Funkcije su ponovo preuzeli ministri finansija Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, te energetike i rudarstva Petar Đokić. Ostali članovi vlade uključuju Anđelku Kuzmić (poljoprivreda), Gorana Selaka (pravda) i Senku Jujić (uprava i lokalna samouprava), dok su ministarska mjesta zdravlja, evropskih integracija, prosvjete i prostornog uređenja dobili Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Borivoje Golubović i Bojan Vipotnik.

