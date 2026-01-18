logo
Opozicija ne podržava izbor nove Vlade RS: "Sve ovo što radimo nije po Ustavu"

Opozicija ne podržava izbor nove Vlade RS: "Sve ovo što radimo nije po Ustavu"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak rekao je da do izbora nove vlade nije trebalo doći i da se mogla izvršiti rekonstrukcija.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ovo se radi zbog odluke Ustavnog suda BiH", rekao je Crnadak na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove Vlade.

On smatra da se sa ovim potezom ne rješavaju problemi i da sumnja da će biti pravnih posljedica.

"Iako smo dobili obećanje, ovo nije transparentna Vlada. Mnogo je neodgovorenih pitanja", rekao je Crnadak.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga smatra da je bila nepotrebna posebna sjednica o izboru nove vlade i da je SNSD "svojim potezima doveo do ovog procesa".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Sve ovo što radimo nije po Ustavu. Mi ćemo opet doći u situaciju da biramo Vladu", rekao je Bodiroga i dodao da sumnja i u najavljene investicije u Republici Srpskoj.

On je ukazao na odluke Narodne skupštine Republike Srpske u ranijem periodu koje, kako kaže, nisu ispoštovane. 

(Srna)

