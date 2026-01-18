logo
Pročitajte biografije predloženih novih ministara u Vladi RS

Autor Dragana Božić
Mandatar Savo Minić za novi saziv Vlade RS predložio je pet novih ministara, a ovo su njihove biografije.

Biografije novih ministara u Vladi RS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

DRAGA MASTILOVIĆ - ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske  

Rođen je u Gacku 1974. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Učestvovao je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu kao borac Vojske Republike Srpske. Diplomirao je na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Srpskom Sarajevu 2002. godine. Magistrirao 2007, a doktorirao 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po nacionalnosti je Srbin.

RADENKO BUBIĆ - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske 

Rođen je 1966. godine u Maslovarama, Opština Kotor Varoš. Osnovnu školu završio u Maslovarama, a srednju mašinsko-tehničku školu u Kotor Varošu. Diplomirao na tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci 1991. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Po nacionalnosti je Srbin.

NED PUHOVAC - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske

Rođen je 1959. godine u Brčkom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Po nacionalnosti je Bošnjak.

RADAN OSTOJIĆ - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Rođen je 1971. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Po nacionalnosti je Srbin.

IRENA IGNJATOVIĆ - Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske

Rođena je 1983. godine u Doboju. Po zanimanju je diplomirani profesor razredne nastave. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

