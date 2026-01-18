NSRS usvojila ostavku Save Minića: Slijedi sjednica o izboru nove Vlade

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su ostavku predsjednika Vlade Save Minića na današnjoj posebnoj sjednici u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Po završetku ove sjednice, predviđeno je održavanje nove o izboru Vlade Republike Srpske.

U narednih 60 minuta biće održana sjednica Kolegijuma na kojoj će se utvrđivati termin i dnevni red nove posebne sjednice.

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je juče saopštio prijedlog za sastav nove vlade sa pet novih ministara, a funkciju ministra rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da obavlja predsjednik Boračke organizacije Repblike Srpske Radan Ostojić.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, te Ministarstvu trgovine i turizma.

Za mnistra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.

"Podnosim ostavku kao čin odgovornosti za političku stabilnost Srpske"

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je nedopustivo da pozitivan zamah Vlade bude prekinut vještačkim krizama i da je odlučio da podnese ostavku kao čin odgovornosti, a s ciljem političke stabilnosti i kontinuiteta vlasti.

On je naveo da je protekla godina za Republiku Srpsku bila isupunjena teškim izazovima, da je to bila jedna od najtežih godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Suočavali smo se sa političkim pritiscima. Cilj je bio umanjenje suštine državnosti Republike Srpske. Međutim, Srpska je izašla stabilnija i jača i pokazala jedinstvo. U nemogućim okolnostima ostali smo neokrnjeni, a jedini pravni okvir za BiH jeste Dejtonski ustav", naglasio je Minić.

On je dodao da se izazovna vremena nastavljaju i u ovoj godini ali da neće biti dozvoljeno da drugi diktiraju budućnost.

"Zato jačamo institucije Srpske i kapacitete da suvereno možemo donositi odgovornost. Radićemo na unapređenju Srpske, jer je to naše trajno opredjeljenje. Drugi nisu planirali da postoji Srpska, ali smo zato mi planirali da postoji", reako je Minić.

On je naglasio da je Republika Srpska okrenuta budućnosti i da želi ravoj, stabilnost i investicije.

"Neće biti smanjenja primanja u Srpskoj, a podsjećam da smo usvojili niz propisa koji znače više plate, ali i sigurnost za penzionere, borce i mlade. Pokrenuli smo i strateške projekte i ovakvim putem nastavljamo", kaže Minić.

Nakon što je usvojena Minićeva ostavka, okončana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.