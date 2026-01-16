logo
Poslanici o novoj Vladi Republike Srpske odlučuju 18. januara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) bi u nedjelju, 18. januara, trebala održati dvije posebne sjednice

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na prvoj će biti razmatrana i po svemu sudeći prihvaćena ostavka premijera Srpske Save Minića, a na drugoj će biti potvrđen novi sastav Vlade, na čijem će čelu ponovo biti dosadašnji premijer.

Kako saznaju Nezavisne, Kolegijum NSRS usvojio je danas, u petak, 16. januara, Prijedlog dnevnog reda za 29. posebnu sjednicu NSRS, koja će biti održana u nedjelju u 11 časova, a na kojem je samo jedna tačka - Usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske.

Nakon toga bi se, takođe u nedjelju, trebala održati nova sjednica Kolegijuma NSRS, a potom, istog dana, i nova posebna sjednica NSRS, na kojoj će poslanici odlučivati o novom Minićevom kabinetu.

Prethodno je u četvrtak Minić podnio ostavku, kada je saopšteno da će on ponovo biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, te je potvrdio da više aktuelnih ministara neće biti u njegovom budućem kabinetu.

