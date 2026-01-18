logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela nova posebna sjednica NSRS: Savo Minić iznosi ekspoze i program nove Vlade

Počela nova posebna sjednica NSRS: Savo Minić iznosi ekspoze i program nove Vlade

Izvor mondo.ba
0

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu izbor nove Vlade Republike Srpske, počela je u Banjaluci.

Počela nova posebna sjednica NSRS: Savo Minić iznosi ekspoze i program nove Vlade Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslanici su usvojili predloženi dnevni red, a razmatraće i program kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, izbor predsjednika Vlade i izbor članova.

Kolegijum parlamenta Srpske usvojio je ranije prijedlog dnevnog reda sjednice na kojem su izbor Vlade Republike Srpske, program kandidata za predsjednika Vlade sa prijedlogom članova Vlade, te izbor predsjednika i članova Vlade i njihovo polaganje zakletve.

Predhodno je održana 29. posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj je usvojena ostavka premijera Save Minića, a samim tim i cijele Vlade Srpske.

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla tada da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

Podsjećamo, Minić je u subotu novinarima saopštio prijedlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, te trgovine i turizma.

Narodna skupština Republike Srpske je 2. septembra 2025. godine izabrala novu Vladu RS sa Savom Minićem na čelu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ