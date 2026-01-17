logo
Vukanović o novim imenima u Vladi RS: Od "izdaje" boraca do ministarke sa 38 glasova

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nebojša Vukanović, oštro je kritikovao predloženi sastav nove Vlade RS, nazivajući cijeli proces formiranja kabineta "tragikomedijom".

26.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vukanović ističe da je mandatar Savo Minić imena ministara saopštio i prije nego što je Narodna skupština RS formalno usvojila ostavku prethodne Vlade, što je na programu tek sutra.

"Ministarka sa 38 glasova"

Kada je riječ o novim imenima u Vladi RS, Vukanović izdvaja imenovanje Irene Ignjatović za novu ministarku porodice, omladine i sporta.

"Ona je na Lokalnim izborima u Doboju, kao kandidat vlasti, dobila ukupno 38 glasova od 63.000 birača. To je najbolji pokazatelj njenog ugleda u lokalnoj zajednici, ali i legitimiteta i autoriteta cijele Vlade", poručio je Vukanović.

Izvor: Blog Nebojše Vukanovića

Optužbe na račun Radana Ostojića i BORS-a

Vukanović je svoj ostvrt dao i na imenovanje predsjednika Boračke organizacije RS (BORS), Radana Ostojića, na čelo resora rada i boračko-invalidske zaštite. Vukanović ga je optužio za "izdaju saboraca".

"Nekada vrli opozicionar, prodao je i izdao svoje saborce postavši dio režima i poslušnik onih koji su borcima prijetili oduzimanjem dodataka. Sada je jasno zašto BORS uporno ćuti i postaje saučesnik u ponižavanju boraca", tvrdi on

Vukanović se dotakao i smjene Siniše Karana, kojeg će u resoru nauke zamijeniti Draga Mastilović kojeg  je opisao kao bivšeg kritičara  koji je "nagrađen foteljom za gostovanja na RTRS-u".

On je takođe problematizovao i pravni legitimitet cijelog procesa, podsjećajući na apelaciju Ustavnom sudu RS zbog imenovanja Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike.

"Vlada je sastavljena od poslušnika i ikebana Milorada Dodika. Primjer Denisa Šulića, koji je počišćen uprkos javnim nastupima sa kiflama i hljebom i borbi za interese na Jahorini, pokazuje kako završavaju oni koji samo ispunjavaju naređenja", objaviko je Vukanović između ostalog na svom blogu.

