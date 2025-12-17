Vlada RS obilježava 100 dana rada na čelu sa premijerom Savom Minićem

Vlada Republike Srpske danas obilježava 100 dana rada od stupanja na dužnost novog saziva, na čijem je čelu premijer Savo Minić.
Minić je poručio da će Vlada uraditi sve što je važno za građane i poboljšanje ukupnih prilika u Srpskoj.
Naglasio je da Srpska izvršava obaveze u interesu građana, uključujući i evropski put, te da Reformska agenda nije štetna.
Zalaže se za formiranje specijalnog tužilaštva, usvajanje zakona o koncesijama i nastavak reforme javnih preduzeća, uključujući Elektroprivredu i Željeznice.
Minić je na poziciju predsjednika Vlade Republike Srpske imenovan nakon što je Radovan Višković 18. avgusta ove godine podnio ostavku. Višković je funkciju premijera obavljao šest godina i osam mjeseci.
Prije imenovanja za premijera, Savo Minić je obavljao dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, gdje je stekao višegodišnje iskustvo u izvršnoj vlasti.
Minića je za predsjednika Vlade Republike Srpske predložio Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, nakon čega je Narodna skupština RS potvrdila novi saziv Vlade.
U proteklih 100 dana rada, Vlada RS fokusirala se na stabilizaciju javnih finansija, nastavak započetih projekata i definisanje prioriteta za naredni period.