logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada RS obilježava 100 dana rada na čelu sa premijerom Savom Minićem

Vlada RS obilježava 100 dana rada na čelu sa premijerom Savom Minićem

Autor Nikolina Damjanić
0

Vlada Republike Srpske danas obilježava 100 dana rada od stupanja na dužnost novog saziva, na čijem je čelu premijer Savo Minić.

Minić o 100 dana Vlade RS Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Minić je poručio da će Vlada uraditi sve što je važno za građane i poboljšanje ukupnih prilika u Srpskoj.

Naglasio je da Srpska izvršava obaveze u interesu građana, uključujući i evropski put, te da Reformska agenda nije štetna.

Zalaže se za formiranje specijalnog tužilaštva, usvajanje zakona o koncesijama i nastavak reforme javnih preduzeća, uključujući Elektroprivredu i Željeznice.

Minić je na poziciju predsjednika Vlade Republike Srpske imenovan nakon što je Radovan Višković 18. avgusta ove godine podnio ostavku. Višković je funkciju premijera obavljao šest godina i osam mjeseci.

Prije imenovanja za premijera, Savo Minić je obavljao dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, gdje je stekao višegodišnje iskustvo u izvršnoj vlasti.

Minića je za predsjednika Vlade Republike Srpske predložio Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, nakon čega je Narodna skupština RS potvrdila novi saziv Vlade.

U proteklih 100 dana rada, Vlada RS fokusirala se na stabilizaciju javnih finansija, nastavak započetih projekata i definisanje prioriteta za naredni period.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada Republike Srpske Savo Minić Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ