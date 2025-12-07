logo
Minić sutra nastavlja konsultacije o budžetu za 2026. godinu

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sutra nastavlja konsultacije za izradu budžeta za 2026. godinu sa predstavnicima univerziteta, mladih i srpskih opština iz FBiH, ali uz izmijenjene satnice početka sastanaka.

27.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić će u 11.00 časova razgovarati sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U Administrativnom centru Vlade u Banjaluci u 12.00 časova su konsultacije sa predstavnicima Unije studenata, a u 13.00 časova sa predstavnicima Omladinskog savjeta.

Konsultacije Minića sa predstavnicima srpskih opština iz FBiH su 14.00 časova.

Savo Minić Vlada Republike Srpske budžet

