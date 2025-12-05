Minić: Iduće godine u agrarnom budžetu dodatnih 20 miliona KM za navodnjavanje

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da agrarni budžet Srpske za 2026. godinu ostaje 180 miliona KM, ali da će naredne godine, nakon realizovanja kredita Svjetske banke, biti uvećan za više od 20 miliona KM koje su namijenjene za navodnjavanje.

Izvor: Milomir Savić/Srna

"Ovaj budžet biće uvećan realizacijom kredita Svjetske banke koji je prošao proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srpske i trenutno je na ratifikaciji u Savjetu ministara", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci nakon konsultacija sa socijalnim partnerima u vezi sa izradom budžeta Srpske za narednu godinu.

Minić očekuje da će taj kredit biti realizovan u narednoj godini, a njegova koncepcija se odnosi na mjere podrške poljoprivrednoj proizvodnji u vezi sa klimatskim promjenama.