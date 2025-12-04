Minić o odlaganju otvaranja GP Gradiška: Zbog ovakvih stvari ljudi neće da glasaju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci, zbog birokratskih "smicalica", neće biti otvoren u planiranom roku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Takve stvari nanose štetu kompletnom društvu, pa onda ne treba da nas čude slučajevi kada na biračko mjesto ne izađe niko", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u ovoj upravi, pa uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most - Gornji Varoš nisu ispunjeni, saopšteno je iz UIO.

Srna nezvanično saznaje da je protiv usvajanja bio član Upravnog odbora koga imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je tražio da se ta tačka razmatra na narednoj sjednici.