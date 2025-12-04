Policija postupila po prijavi direktora: Fotografija učenika izazvala uznemirenost u banjalučkoj školi

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas su reagovali nakon prijave direktora jedne srednje škole u gradu, a povodom fotografije koju je punoljetni učenik te ustanove objavio na društvenoj mreži.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Objavljena fotografija izazvala je uznemirenost među učenicima i osobljem škole, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Nakon što je škola alarmirala policiju, školski policajac je odmah obavio razgovor sa razrednikom i učenikom koji je objavio fotografiju. Utvrđeno je da je učenik spornu fotografiju javno podijelio greškom, bez namjere da uznemiri ili zastraši bilo koga.

O preduzetim mjerama i dosadašnjim radnjama obaviještene su i nadležne službe škole, koje će nastaviti pratiti situaciju u skladu sa internim procedurama.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na građane, roditelje i učenike da ne šire nepotvrđene informacije koje mogu izazvati dodatnu paniku ili uznemirenost.

Naglasili su da policijski službenici nastavljaju sa sprovođenjem svih potrebnih mjera kako bi se osigurala bezbjednost učenika i svih građana.