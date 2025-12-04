logo
Uhapšen Zmaj od Šipova: Bježao od policije, pa im prijetio

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
Drama u rodnom mjestu kontroverznog rijaliti učesnika.

Uhapšen Zmaj od Šipova Izvor: Tiktok/printscreen

Rijaliti učesnik Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uhapšen je danas, 4. decembra, u Šipovu, nakon što je prethodno pokušao da pobjegne od policije, prenose domaći mediji.

Prema navodima, policija je zaustavila njegovo vozilo nakon kraće potjere, a incident je privukao veliku pažnju stanovnika koji su ispratili hapšenje. On je prema navodima verbalno prijetio policajcima, nakon što su mu tražili dokumenta. Detalji događaja još se utvrđuju, a očekuje se više informacija nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija, pišu Nezavisne novine.

"Nastavio je kretanje i udaljio se sa lica mjesta", potvrđeno je tamošnjim medijima.

Hapšen i u maju

Grahovac je, podsjetimo, hapšen i ranije, a takav slučaj zabilježen je i u maju u Mrkonjić Gradu.

Kako su tada prenosili mediji, njega su uhapsili pripadnici PU Mrkonjić Grad, a teretili su ga za oštećenje i oduzimanje tuđih stvari i tjelesnu povredu.

"Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, oštećeno lice juče je prijavilo da ga je u mjestu Štrbina, kod Mrkonjić Grada, I. G. iz Šipova napao prvo verbalno, a zatim i fizički nanijevši mu tom prilikom povrede. Takođe, I. G. mu je oštetio automobil i oduzeo mobilni telefon", naveli su iz policije.

Iz PU Mrkonjić Grad dodali su da su ​policajci izašli na lice mjesta i utvrdili da su navodi prijave tačni, te je Grahovac uhapšen.

(Mondo)

