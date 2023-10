Zmaj od Šipova osuđen na 2.000 KM zbog prijetnji lideru PDP-a, oglasio se Borenović

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu osudio je Iliju Grahovca (64) iz Šipova, poznatog kao Zmaj od Šipova, na novčanu kaznu od 2.000 KM zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti na štetu predsjednika PDP-a Branislava Borenovića.

Grahovac se teretio da je 7. oktobra 2022. godine u ugostiteljskom objektu u Šipovu, prilikom praćenja televizijskog prenosa protestnog skupa na kojem je Borenović držao govor, uputio prijetnje: “Da sam znao da ćeš to govoriti da dođem da te ustrijelim “ i „Sto puta bolje ubiti Borenovića, nego Izetbegovića Bakira“.

U optužnici se navodilo da je od prisutnih tražio da snimaju iznošenje prijetnji i da snimke javno objave, a nakon što je snimak 9. oktobra 2022. godine objavljen na YouTube-u i Twitteru, počeo se masovni širiti internetom i pregledao ga je veći broj osoba.

“Sve zajedno je, s obzirom na ozbiljnost prijetnji u kojima se poziva na ubistvo i činjenicu da su iste putem interneta prezentovane velikom broju ljudi, kod oštećenog izazvalo osjećaj straha za sopstveni život i sigurnost”, stajalo je u optužnici.

Ranije na glavnom pretresu Grahovac je priznao krivicu, izvinio se i pokajao .

Borenović se danas oglasio povodom presude i rekao da je i sam pred sudom izjavio da mu oprašta, što mu je ublažilo kaznu.

"Moj cilj nije bio da krivično odgovara ili materijalna korist, iako su njegove riječi bile vrlo teške, a pozivi za likvidaciju bili usmjereni direktno protiv mene. Cilj mi je da pokažem da politički motivisana mržnja ne treba proći nekažnjeno. U ovom slučaju nije došlo do izvršenja poziva, ali ako pustimo da bilo ko, zbog političkih uvjerenja ili nečijeg naloga, poziva na ubistvo drugog , ne možemo garantovati da neko ostrašćen to neće i pokušati", rekao je Borenović.

Istakao je da stavljanje mete na čelo može dovesti do nesagledivih posljedica i da je važno što je Grahovac rekao da se kaje i da je "nagovaran na ovakve stvari".

"Režim je doveo do takvog stanja u društvu da je to postalo normalno. Stavljaju se mete na čelo političkim protivnicima, aktivistima, novinarima..., a to se u nekim slučajevima emituje i putem javnog servisa, odnosno prenosi putem naše novinske agencije. Treba se čuvati ljudi koji su spremni da iskoriste Grahovca i slične za političke obračune i podsticanje na nasilje. Svi moramo dati doprinos da se to bolesno stanje promijeni. Ako će presuda Grahovcu dovesti do toga da bar jedna osoba ogrezla u mržnji razmisli prije nego djeluje protivzakonito, ja sam zadovoljan", poručio je Borenović.

