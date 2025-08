Bivši rumunski predsjednik se bori za život: Pogoršano stanje Jona Ilijeskua

Stanje bivšeg rumunskog predsjednika Jona Ilijeskua, koji ima rak pluća, pogoršalo se zbog otkazivanja više organa, saopšteno je iz bolnice "Agripa Jonesku".

Izvor: Shutterstock

"Opšte stanje pacijenta se pogoršalo i trenutno je kritično, sa progresivnim razvojem otkazivanja više organa", navodi se u saopštenju bolnice.

Ilijesku (95) je posljednji preživjeli lider postkomunističke Istočne Evrope. Na intenzivnoj njezi je od 11. juna.

Bolnicu u kojoj se Ilijesku liječi vodi Rumunska unutrašnja obavještajna služba i specijalizovana je za medicinsku njegu visokih zvaničnika.

Ilijesku je bio predsjednik Rumunije tri mandata - od 1989. do 1992. godine, zatim od 1992. do 1996. godine i ponovo od 2000. do 2004. godine.

Od tada se uglavnom držao van javnosti. Njegova posljednja poznata javna poruka bila je objava na blogu u kojoj je čestitao Nikusoru Danu na pobjedi na predsjedničkim izborima u maju.

(Srna)