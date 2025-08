Nobilo o presudi Dodiku: Postoje pravni argumenti da bude osporena u Strazburu

U slučaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika postoji snažan prodor politike u pravnu sferu, izjavio je član advokatskog tima predsjednika Srpske Anto Nobilo, koji vjeruje se presuda Suda BiH može osporiti pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Nobilo je istakao da se protiv politike u državi tipa BiH ne može boriti pravnim sredstvima i da advokati nemaju druge mogućnosti nego da pravnim argumentima pokušaju da na neki način posrame sudije i zadaju im probleme.

"Ali na kraju, nažalost, politika je uvijek jača od prava u državama tipa BiH", rekao je Nobilo za Tanjug.

Govoreći o narednim koracima, Nobilo kaže da moraju sačekati da dobiju pisanu presudu koju će analizirati i koja će biti podloga za žalbu Ustavnom sudu BiH.

"Istovremeno, pokušaćemo da dobijemo privremenu mjeru obustave izvršenja presude, dok traje proces na Ustavnom sudu. To je ono što mi možemo, a nakon toga dolazimo do prve prave, realne šanse, a to je Evropski sud za ljudska prava. Ali prije toga moramo završiti proces u BiH", rekao je Nobilo.

On smatra da imaju izuzetno jake pravne argumente koji imaju uporište u temeljima krivičnog prava.

"I smatram da kad dođemo na Evropski sud da ćemo imati šanse da poništimo sve ove odluke, ali treba biti realan. To traje", naglasio je Nobilo.

Govoreći o politčkoj situaciji u BiH, Nobilo je rekao da BiH više i nije dejtonska, da ne funkcioniše u skladu sa tim sporazumom i da zapadne zemlje intenzivno rade na njenom preuređenju.

On je napomenuo da je Dodik više puta rekao da je on za dejtonsku BiH, jer smatra da Dejtonski sporazum daje Republici Srpskoj daleko veću autonomiju nego što sada postoji.

"I u završnim riječima smo istakli da ne postoji zemlja u svijetu u kojoj privremena strana uprava traje 30 godina. To jednostavno nije normalno", naglasio je Nobilo.

On je dodao da je tokom boravka u BiH postao uvjeren u to da bi se narodi u BiH dogovorili da nije upliva visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

