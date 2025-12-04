Pao dogovor Vlade RS i BORS-a: Od marta osnovica za borački dodatak 4,5 KM

Predsjedništvo BORS-a i predstavnici Vlade Republike Srpske postigli su dogovor da pitanje primanja boračkih kategorija iz republičkog budžeta za narednu godinu sistemski bude riješeno i da osnovica za borački dodatak bude povećana na četiri i po KM, a slijedi i uvećanje

Izvor: mondo.ba

Dogovoreno je da to bude učinjeno kroz izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invlaida i porodica poginulih boraca.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku dogovoreno da od marta iduće godine osnovica za borački dodatak bude četiri i po KM.

On je naveo da kriterijum za obračun treba da bude prosječna neto isplaćena plata za prethodnu godinu.

Dodik je naveo da će invalidnine od 1. januara biti povećane za 10 odsto dok će ukupno povećanje invalidnina na kraju naredne godini iznositi 14 odsto.

Na sjednici je razgovarano o statusu boraca kojih ima nekoliko hiljada, primaju borački dodakat ali nemaju nikakav drugi izvor prihoda, te da se njihov status riješi kroz isplatu dodatnog boračkog dodatka, rekao je Dodik koji je prisustvovao sjednici na poziv Predsjedništva BORS-a.

Dodik je rekao da je na sastanku dogovoreno da se u 2026. u skladu sa stručnom spremom zaposle sva djeca poginulih boraca kojih ukupno ima oko 500 u Republici Srpskoj.

Naglasio je da je sa BORS-om dogovoreno da se za Fond solidarnosti u idućoj godini izdvoje dva miliona KM umjesto dosadašnjih milion, te da se za banjsko liječenje izdvoji jedan i po milion KM.

MINIĆ ZADOVOLJAN DOGOVOROM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom sa BORS-om da se boračka pitanja sistemski riješe kroz izmjene zakona o pravima boraca.

"Sistemsko zakonsko rješenje je na vidiku i utvrdili smo tačan plan njegove realizacije", rekao je Minić novinarima u Banjaluci poslije vanredne sjednice Predsjedništva BORS-a.

Minić je naglasio da se neće ići po hitnoj procesudri u izmjene zakona o pravima boraca već će u idućoj godini biti donesen nacrt, a potom će biti održana javna rasprava.

On je naveo da će zakonske izmjene podrazumijevati i statusno rješavanje boraca koji imaju preko 60 godina života, a nemaju drugog primanja osim boračkog dodatka.

Predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić rekao je da su danas jednoglasno prihvatili dogovor sa predstavnicima Vlade i da su time obuhvaćeni svi zahtjevi koje je BORS predložio u vezi sa izmjenama zakona o pravima boraca.

"Riješili smo najbitnije - povećanje boračkog dodatka i invalidnina, kao i statusno pitanje boraca starijih od 60 godina, a nemaji nikavog primanja osim boračkog dodatka", ponovio je Gagić.

Predsjednik BORS-a Radan Ostojić rekao je da je zadovoljan postignutim dogovorom sa predstavnicima Vlade.

Ostojić je podsjetio da je BORS tražio da se određena primanja za boračke kategorije povećaju u sljedećoj godini prije donošenja zakona o pravima boraca.

(Srna)