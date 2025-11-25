Premijer RS o borbi protiv nasilja: "Vratiti se iskrenom viteštvu u odnosu prema ženama"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da je važno da žene na vrijeme prijave nasilje kako ne bi bilo većih posljedica i da bi počinilac bio adekvatno kažnjen.
Minić je pozvao sve žene da prijave svaku sumnju koja ukazuje na nasilje nad njima.
"Onda ćemo uključiti sve institucije da utvrde sve", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci pred početak Konferencije o prevenciji i suzbijanju digitalnog nasilja nad ženama, koja se održava u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama".
On je naveo da Vlada pruža podršku kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama i dodao da na ovaj problem treba ukazivati svih dana u godini.
"Naša aktivnost bi prvenstveno trebala da bude usmjerena na taj dio da se nasilje prijavi. Nažalost, kada je riječ i o fizičkom nasilju, najčešće imamo dug period zlostavljanja žrtve koje ne bude prijavljeno, a već je nastupila posljedica", istakao je Minić.
Premijer je dodao da je digitalno nasilje prisutno i da je riječ o rasprostranjenoj pojavi.
"Sigurno je da će morati doći do proširenja bića ovih krivičnih djela u smislu na koji način može doći do maltretiranja i nasilja nad ženama", ukazao je Minić.
On je rekao da muškarci moraju dati veliki doprinos kada je riječ o sistemskom rješavanju ovog problema.
"Moramo se vratiti iskrenom viteštvu u odnosu prema ženama. Svi koji želimo da budemo džentlmeni i muškarci treba da damo sve od sebe da bismo učestvovali u sistemskom rješavanju ovih problema i maksimalnom sankcinisanju takvog ponašanja", naveo je Minić.
Ovaj događaj predstavlja jednu od aktivnosti kampanje "Život bez nasilja", koju Centar za jednakost i ravnospravnost polova svake godine sprovodi u Republici Srpskoj u okviru obilježavanja globalne kampanje borbe protiv nasilja nad ženama, koja je počela danas i traje do 10. decembra.
*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.
(Srna)