Premijer RS o borbi protiv nasilja: "Vratiti se iskrenom viteštvu u odnosu prema ženama"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da je važno da žene na vrijeme prijave nasilje kako ne bi bilo većih posljedica i da bi počinilac bio adekvatno kažnjen.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Minić je pozvao sve žene da prijave svaku sumnju koja ukazuje na nasilje nad njima.

"Onda ćemo uključiti sve institucije da utvrde sve", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci pred početak Konferencije o prevenciji i suzbijanju digitalnog nasilja nad ženama, koja se održava u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama".

On je naveo da Vlada pruža podršku kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama i dodao da na ovaj problem treba ukazivati svih dana u godini.

"Naša aktivnost bi prvenstveno trebala da bude usmjerena na taj dio da se nasilje prijavi. Nažalost, kada je riječ i o fizičkom nasilju, najčešće imamo dug period zlostavljanja žrtve koje ne bude prijavljeno, a već je nastupila posljedica", istakao je Minić.

Premijer je dodao da je digitalno nasilje prisutno i da je riječ o rasprostranjenoj pojavi.

"Sigurno je da će morati doći do proširenja bića ovih krivičnih djela u smislu na koji način može doći do maltretiranja i nasilja nad ženama", ukazao je Minić.

On je rekao da muškarci moraju dati veliki doprinos kada je riječ o sistemskom rješavanju ovog problema.

"Moramo se vratiti iskrenom viteštvu u odnosu prema ženama. Svi koji želimo da budemo džentlmeni i muškarci treba da damo sve od sebe da bismo učestvovali u sistemskom rješavanju ovih problema i maksimalnom sankcinisanju takvog ponašanja", naveo je Minić.

Ovaj događaj predstavlja jednu od aktivnosti kampanje "Život bez nasilja", koju Centar za jednakost i ravnospravnost polova svake godine sprovodi u Republici Srpskoj u okviru obilježavanja globalne kampanje borbe protiv nasilja nad ženama, koja je počela danas i traje do 10. decembra.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna)