U Sarajevu uhapšen policajac jer je brutalno pretukao suprugu

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo brutalno je pretukao svoju suprugu.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, muškarac je uhapšen.

"Večeras je po nalogu tužioca KTKS slobode lišen policijski službenik Uprave policije MUP-a KS, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Nasilje u porodici. S obzirom na činjenicu da se radi o krivičnom delu sa prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo saopštavati", rekla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS, za sarajevske medije.

