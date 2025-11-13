U Sarajevu uhapšen policajac jer je brutalno pretukao suprugu

Policijski službenik iz Sarajeva uhapšen je nakon što je brutalno pretukao suprugu, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo brutalno je pretukao svoju suprugu.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, muškarac je uhapšen.
"Večeras je po nalogu tužioca KTKS slobode lišen policijski službenik Uprave policije MUP-a KS, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Nasilje u porodici. S obzirom na činjenicu da se radi o krivičnom delu sa prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo saopštavati", rekla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS, za sarajevske medije.
(Avaz)