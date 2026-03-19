logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Postignut dogovor u OŠ "Branko Radičević": Ekskurzija ipak u septembru, traže se povoljnije ponude

Autor Haris Krhalić Izvor Srpskainfo
Nakon pobune roditelja zbog cijene od 630 KM, postignut dogovor u banjalučkoj školi Branko Radičević. Ekskurzija se pomjera za septembar, uz poziv agencijama za realnije cijene.

OŠ Branko Radičević - dvorana Starčevica Izvor: Mondo - Dušan Volaš

Savjet roditelja Osnovne škole "Branko Radičević", zajedno sa direktorom škole Sinišom Rendićem, donio je odluku da će učenici osmog razreda ići na ekskurziju početkom naredne školske godine.

Ekskurzija je planirana za mjesec septembar, čime će učenicima biti omogućeno da na adekvatan način zaokruže svoje osnovnoškolsko obrazovanje

Savjet roditelja, zajedno sa upravom škole, ovom prilikom apeluje na turističke agencije da prate predstojeći konkurs i dostave što povoljnije i kvalitetnije ponude, u interesu učenika i njihovih roditelja.

O svim daljim koracima i detaljima javnost će biti blagovremeno obaviještena'' - izjavio je za medije predsjednik Savjeta roditelja Nikola Popović.

Podsjetimo, roditelji OŠ "Branko Radičević" prvi su digli glas protiv cijene ekskurzije, ali i destinacije. 

Troškovi trodnevnog putovanja u Kragujevac, koji su iznosili oko 630 KM po djetetu, izazvali su nezadovoljstvo dijela roditelja koji smatraju da cijena nije opravdana s obzirom na sadržaj programa i traže detaljnije pojašnjenje kako je ona formirana.

Nakon talasa nezadovoljstva roditelja, oglasilo se i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz Ministarstva su poručili zatražili izjašnjenja direktora škola, dok su nadležni organi već pokrenuli inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da li je sve urađeno po zakonu.

(Srpskainfo/Mondo)

Tagovi

ekskurzije OŠ Branko Radičević

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ