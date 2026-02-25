630 KM za tri dana u Kragujevcu: Banjalučki roditelji digli glas protiv skupih putovanja

Ne smiruju se tenzije u Banjaluci oko odlaska djece na ekskurziju, a ova vijest je prethodnih dana izazvala brojne polemike u javnosti. Roditelji OŠ "Branko Radičević" prvi su digli glas protiv cijene ali i destinacije.

Izvor: Mondo - Dušan Volaš

Troškovi trodnevnog putovanja u Kragujevac, koji su iznosili oko 630 KM po djetetu, izazvali su nezadovoljstvo dijela roditelja koji smatraju da cijena nije opravdana s obzirom na sadržaj programa i traže detaljnije pojašnjenje kako je ona formirana, objašnjava Aleksandra Metlić, roditelj učenika OŠ Branko Radičević Banjaluka.

“Osnova za pobudu je bio sadržaj ekskurzije. Prihvaćena je ponuda putovanja u Kragujevac, u hotel ranga tri zvjezdice. Uzeli smo u obzir i cijenu ekskuzije koja je ranije koštala 490 KM, prošle godine 580 KM, a u međuvremenu nije povećana ni cijena goriva ni ulaznica. Zašto onda košta 60 KM. Vodili smo računa i o najnižoj plati koja je ranije iznosila 900 KM , sada je 1.000 KM, znači dok roditelj plati ekskurziju i da djetetu džeparac njemu skori ništa ne ostane”, rekla je Metlić, u Јutarnjem programu RTRS-a.

Roditelji su poručili kako žele ekskurziju, ali ne po ovoj cijeni te da im još niko nije odgovorio na pitanje zašto je tolika cijena.

"Sve po zakonu"

Siniša Rendić direktor OŠ "Branko Radičević", kaže da je škola i roditelji na istoj strani, cilj su svima djeca i njihovo dobro. Јasno je, kaže, definisana procedura ekskurzije. Postupak izbora turističke agencije za ekskurziju učenika osmog razreda sproveden je u potpunosti u skladu sa zakonom.

“Kada se pošalje javni poziv, mi ne znamo koje će ponude stići. I predsjednik Savjeta roditelja prisustvuje otvaranju ponuda. Komisija izabere najpovoljniju ponudu. Žalbeni rok je sedam dana. Јasno treba reći da škola ne određuje cijenu ekskurzije. Komisija samo konstatuje cijene. Kasnije slijede saglasnosti. Evo kod nas se desilo da veliki broj roditelja nije potpisalo saglasnost i ekskurzija ne može da se realizuje. Mi ne možemo ponoviti ponudu “, rekao je Rendić.

Rankica Pušić direktor OŠ "Јovan Dučić Zalužani" u kojoj dječija ekskurzije košta 710 KM, kaže da roditelje gledaju kao savjetodavno tijelo i rade na osnovu Pravilnika resornog ministarstva.

“Prvenstveno se vodi računa o uzrastu djece, ciljevima i temama, da se sve uklapa u nastavni plan i program. Naša ekskurzija traje pet dana, hoteli su sa četiri plus zvjezdice. Pređe se 1.600 kilometara na tom putu. Nije samo cijena presudna, mi cijenu ne određujemo. Mi smo poslali upite na četiri agencije, ovo je najjeftinija ponuda koja će ispuniti sve što se traži”, rekla je Pušić.

Problem nastaje kada se pojave razni mešetari, kaže Pušić.

“Nije bilo problema u našoj školi. Roditelji moje škole su jednogasni za sada, plaćaju na rate, niko od njih još nije došao da se žali”, navela je Pušić.

Podsjetimo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče je najavio set mjera kojim bi se regulisao proces planiranja i realizacije đačkih ekskurzija.