Predložen pritvor za inspektora koji je tražio 1.000 KM od vlasnice prodavnice

Autor N.D. Izvor atv
Republičko javno tužilaštvo RS zatražilo je jednomjesečni pritvor za Vladana Marjanovića, inspektora za hranu, osumnjičenog da je primio 1.000 KM mita od vlasnice prodavnice mješovite robe u Banjaluci.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Marjanović je uhapšen u okviru akcije „Ada“, u kojoj su ranije uhapšene i tržišne inspektorke Gordana Vučić i Sanja Maksimović.

Prema saopštenju Tužilaštva, Marjanović je 19. februara 2026. godine izvršio inspekcijski nadzor u prodavnici M.K. i poslao joj poruku putem Vibera o utvrđenim nepravilnostima.

Sutradan ju je pozvao u Istočno Sarajevo, gdje joj je prijetio kaznama većim od 10.000 KM i tražio 1.000 evra da „smanji“ kaznu. Nakon što je vlasnica rekla da ima samo 500 KM, osumnjičeni je primio dodatnih 150 evra i 200 KM, a kasnije još 500 KM, sve tokom susreta u Tržnom centru u Istočnom Sarajevu. Nakon primopredaje novca, Marjanović je uhapšen, a novac oduzet.

Kako je ranije pisao ATV, u kritičnom periodu Marjanović se nalazio na skijanju na Jahorini i vraćao se kući u Banjaluku.

