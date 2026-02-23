Žena iz Usore osuđena na osam mjeseci zatvora: Pokušala podmititi policiju, drogu držala u grudnjaku

Finka R. (34) iz Usore osuđena je u banjalučkom Okružnom sudu na osam mjeseci zatvora zbog pokušaja podmićivanja policije kako bi izbjegla procesuiranje za šverc droge.

Izvor: Shutterstock

Osim zatvorske kazne, sud je odlučio da joj bude oduzeto 1.690 KM koje je koristila prilikom činjenja krivičnog djela.

Nakon što presuda postane pravosnažna, novac će biti predat Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom pri Ministarstvu pravde Republike Srpske, piše Glas Srpske.

Prema optužnici Republičkog javnog tužilaštva, Finka R. je 21. avgusta 2024. godine dobojskim policajcima ponudila sav novac koji je nosila u torbici kako bi izbjegla procesuiranje, nakon što im je predala pet vrećica narkotika - spida, marihuane i tableta, koje je skrivala u grudnjaku.

Policajci su odbili novac, utvrdivši da je riječ o krivičnom djelu davanja mita, nakon čega je osumnjičena vratila novac u torbicu. Kasnije je dobrovoljno predala 1.690 KM u policijskoj stanici, što je i predmet sudske presude.