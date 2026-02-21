logo
U Turskoj privedeno preko 300 osoba u akciji protiv trgovine drogom

U Turskoj privedeno preko 300 osoba u akciji protiv trgovine drogom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Turska žandarmerija privela je 346 ljudi u velikoj operaciji protiv trgovine drogom u pet provincija, saopštila je komanda žandarmerije.

Akcija protiv trgovine drogom u turskoj Izvor: Shutterstock

U akciji je učestvovalo 14 jedinica komandosa, kojima su pomagali specijalno obučeni psi za otkrivanje narkotika.

Racije su izvršene istovremeno na 93 lokacije u južnoj provinciji Adana, centralnom Nevšehiru i sjeverozapadnim provincijama Balikesir, Čanakale i Bursa.

"Tokom operacije zaplijenjeno je više od 80.000 tableta droge, 11 kilograma raznih narkotika, više nelegalnih pištolja i pušaka, kao i pribor za drogu i precizne vage", navodi se u saopštenju.

Ova operacija je dio kontinuiranih napora Turske da obuzda trgovinu drogom i razbije mreže organizovanog kriminala širom zemlje, prenijela je agencija Sinhua.

