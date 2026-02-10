Turska "ograničila" Temu: Kupci mogu naručivati samo domaće proizvode

Online platforma Temu zaustavila prekograničnu prodaju u Turskoj nakon regulatorne kontrole. Kupci sada mogu kupovati isključivo od turskih prodavača.

Izvor: Shutterstock

Online platforma Temu privremeno je ukinula mogućnost prekogranične prodaje u Turskoj. Kupci sada mogu naručivati isključivo proizvode domaćih online prodavača koji omogućavaju isporuku unutar zemlje.

Ova odluka donesena je nakon inspekcije turske agencije za konkurenciju. Zvanično nije riječ o formalnoj istrazi, ali ograničenje je uvedeno samo nekoliko dana poslije kontrole. Još nije poznato da li će mjera biti trajna.

Rast Temua u Turskoj i Evropi

Temu je u Evropi stabilno rastao od 2024. godine kada je otvorio platformu za evropske prodavače. U junu 2025. kompanija je otvorila kancelariju u Istanbulu, nakon zahtjeva turskog Ministarstva trgovine da strani operateri registruju lokalno pravno lice. U isto vrijeme, turski prodavači su dobili mogućnost da svoje proizvode nude putem Temua.

Turske vlasti posljednjih mjeseci pojačavaju kontrolu nad kineskim platformama. Ministarstvo trgovine najavilo je ukidanje pojednostavljenih carinskih procedura za pošiljke male vrijednosti do 30 eura.

Istrage su, slično kao u drugim zemljama, pokazale prisustvo opasnih supstanci u uvoznim proizvodima. Zbog toga domaće e-trgovine zahtijevaju strožija pravila uvoza i veći nadzor nad kvalitetom proizvoda.

Globalni trend: stroži propisi za online trgovinu

Slične promjene uvodi i Evropska unija, ukidanjem carinskog oslobađanja za robu do 150 eura. Iako Turska nije dio te reforme, trend pooštravanja pravila za međunarodnu online trgovinu primjetan je širom svijeta.